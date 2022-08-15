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Посол ЄС привітав призначення двох нових членів Вищої ради правосуддя

Понеділок, 15 серпня 2022, 17:14

Посол Євросоюзу Матті Маасікас привітав призначення Верховною радою двох нових членів Вищої ради правосуддя (ВРП).

Про це він написав у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Чудові новини для судової реформи. Рада обрала двох високопрофесійних членів до Вищої ради правосуддя - органу, що здійснює управління судами. І Роман Маселко, і Микола Мороз мають підтримку українського громадянського суспільства", - відреагував посол. 

Як повідомляла "Українська правда", 15 серпня народні депутати 258 голосами підтримали кандидатури адвоката Романа Маселка та кандидата юридичних наук Миколи Мороза. Загалом на дві посади у ВРП за квотою парламенту претендували четверо кандидатів. ВРП є найвищим керівним органом у системі судоустрою, що подає кандидатури суддів для президентських призначень

Роман Маселко у часи Євромайдану безкоштовно захищав як адвокат близько двох десятків автомайданівців. Він, зокрема, допомагав представникам "Автомайдану" повертати посвідчення водія, незаконно відібрані режимом Віктора Януковича.

Маселко є головою Ради громадського контролю НАБУ, членом Громадської ради доброчесності, експертом судової групи ініціативи "Реанімаційний пакет реформ" тощо. 

Микола Мороз є кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри цивільного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

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