Посол ЕС приветствовал назначение двух новых членов Высшего совета правосудия

Посол Евросоюза Матти Маасикас приветствовал назначение Верховной радой двух новых членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Об этом он написал в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Великолепные новости для судебной реформы. Рада избрала двух высокопрофессиональных членов в Высший совет правосудия - орган, осуществляющий управление судами. И Роман Маселко, и Николай Мороз пользуются поддержкой украинского гражданского общества", - отреагировал посол.

Как сообщала "Украинская правда", 15 августа народные депутаты поддержали 258 голосами кандидатуры адвоката Романа Маселко и кандидата юридических наук Николая Мороза. Всего на две должности в ВСП по квоте парламента претендовали четверо кандидатов. ВСП является высшим руководящим органом в системе судоустройства, подающим кандидатуры судей для президентских назначений

Роман Маселко во времена Евромайдана бесплатно защищал в качестве адвоката около двух десятков автомайдановцев. Он, в частности, помогал представителям "Автомайдана" возвращать водительские удостоверения, незаконно отобранные режимом Виктора Януковича.

Маселко является председателем Совета общественного контроля НАБУ, членом Общественного совета доброчестности, экспертом судебной группы инициативы "Реанимационный пакет реформ".

Николай Мороз - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.