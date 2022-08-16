Число загиблих після вибуху в ТЦ у Єревані зросло до 15

Число загиблих внаслідок вибуху в торговому центрі "Сурмалу" у столиці Вірменії досягло 15.

Про це повідомили у Міністерстві з надзвичайних ситуацій Вірменії, пише "Європейська правда" із посиланням на DW.

У ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 15 тіл, з них шість упізнано, дев'ять ідентифікувати поки що не вдалося.

До медзакладів Єревану звернулися 60 постраждалих, 12 із них залишаються на лікуванні, 48 отримали допомогу та виписані.

На ранок 16 серпня зниклими безвісти вважалися 18 людей.

У роботах на місці аварії взяли участь 185 рятувальників, було задіяно 20 водовозів, сім додаткових одиниць техніки мерії Єревана.

Нагадаємо, вибух стався 14 серпня. Попередньо повідомлялося, що вибух стався на складі феєрверків. Спалахнула пожежа, частина будівлі впала. Руїни займають площу 8-9 тисяч квадратних метрів.

Також цього дня надійшли повідомлення про нібито мінування метрополітену та низки об’єктів у столиці, включно з будівлею парламенту.