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Число погибших после взрыва в ТЦ в Ереване достигло 15

Вторник, 16 августа 2022, 07:38

Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении достигло 15.

Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Армении, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В ходе поисково-спасательных работ обнаружены 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.

В медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении, 48 получили помощь и выписаны.

На утро 16 августа пропавшими без вести числились 18 человек.

Напомним, взрыв произошел утром 14 августа. Предварительно сообщалось, что взрыв произошел на складе фейерверков. Вспыхнул пожар, часть здания обрушилась. Руины занимают площадь 8-9 тысяч квадратных метров.

Также в этот день поступили сообщения о якобы минировании метрополитена и ряде объектов в столице, в том числе здания парламента.

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Армения инциденты

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