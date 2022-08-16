У Німеччині критикують організаторів фестивалю за феєрверки над Рейном під час рекордної посухи

У Німеччині розкритикували організаторів фестивалю феєрверків за те, що вони влаштували свято, попри рекордне обміління річки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Цьогорічний фестиваль "Рейн у полум’ї", що пройшов минулими вихідними, викликав обурення екоактивістів та інших з міркувань, що свято з підвищеною пожежною небезпекою абсолютно недоречне на тлі рекордної посухи, обміління Рейну та масшабних пожеж на сході Німеччини.

Зокрема, критики вказують на те, що тоді як місцевих мешканців закликають економити воду, заради фестивалю пожежники набрали додаткові запаси води і полили схили берегу там, де мають запускатися феєрверки, щоб зменшити ризик займання.

До критики доєдналися й окремі політики. "Це дуже символізує, наскільки зараз все робиться неправльно. Замість того, щоби просто скасувати феєрверки й заощадити воду, цією водою поливають схили і в небо злітають феєрверки, як ніби нічого не сталося", - обурилася у Твіттері депутатка Бундестагу від "Зелених" Катрін Хеннебергер.

Заходи у рамках фестивалю зазвичай проводяться з травня по вересень.

Як повідомлялося, через посуху рівень води у Рейні продовжує знижуватися і на окремих ділянках у вівторок досягнув історичного мінімуму.

Вкрай низький рівень води спостерігається і на багатьох інших європейських річках.

Як повідомлялося, у Нідерландах, Німеччині та Чехії знову видно так звані "голодні камені" на деяких ділянках річок, де рівень води через посуху опустився до рекордно низьких показників.

За попередніми оцінками, цьогорічна посуха може стати найгіршою за останні 500 років.