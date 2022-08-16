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В Германии критикуют организаторов фестиваля за фейерверки над Рейном во время засухи

Вторник, 16 августа 2022, 21:35

В Германии раскритиковали организаторов фестиваля фейерверков над Рейном за то, что они устроили праздник, несмотря на рекордное обмеление реки.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Ежегодный фестиваль "Рейн в огнях", прошедший в минувшие выходные, в этот раз вызвал возмущение экоактивистов и других из соображений, что праздник с повышенной пожарной опасностью абсолютно неуместен на фоне рекордной засухи, обмеления Рейна и масштабных пожаров на востоке Германии.

В частности, критики указывают на то, что в то время как местных жителей призывают экономить воду, ради фестиваля пожарные набрали дополнительные запасы воды и полили склоны берега там, где должны запускаться фейерверки, чтобы уменьшить риск возгорания.

К критике присоединились и некоторые политики. "Это очень символизирует, насколько сейчас все делается неправильно. Вместо того, чтобы просто отменить фейерверки и сэкономить воду, этой водой поливают склоны и в небо взлетают фейерверки, как будто ничего не произошло", - возмутилась в Твиттере депутатка Бундестага от "Зеленых" Катрин Хеннебергер.

Мероприятия в рамках фестиваля обычно проводятся с мая по сентябрь.

Как сообщалось, из-за засухи уровень воды в Рейне продолжает снижаться и на отдельных участках во вторник достиг исторического минимума. 

Крайне низкий уровень воды наблюдается и на многих других европейских реках. В Нидерландах, Германии и Чехии вновь видны так называемые "голодные камни" на некоторых участках рек, где уровень воды из-за засухи опустился до рекордно низких показателей.

По предварительным оценкам, засуха в этом году может стать худшей за последние 500 лет.

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