У центрі Лондона через пожежу закрили залізничні лінії та евакуювали будинки
Середа, 17 серпня 2022, 13:53
У Лондоні близько 70 пожежників залучили до гасіння пожежі в центральному районі Саутерк - у зв’язку з пожежею потяги до цього району зупинені, а кілька будівель евакуйовані.
Про це повідомила пожежна бригада Лондона, пише "Європейська правда".
На кадрах, опублікованих у мережі, видно великі клуби диму, що виходять з-під залізничної арки, яка, за словами пожежників, загорілась. Станції "Саутерк" та і "Лондонський міст" закрили у зв’язку з пожежею.
Fire in the arches #AmericaStreet #SE1 #Londonfires #Southwark #Bankside pic.twitter.com/m4XUCJnXr1— Miss Pokeno (@MissPokeno) August 17, 2022
"Пожежа спричинила сильний дим, і тим, хто живе або працює поблизу, рекомендується тримати вікна та двері зачиненими", - зазначив начальник станції Уейн Джонсон у заяві на веб-сайті пожежної служби.
Big fire in Southwark/London Bridge #london pic.twitter.com/UqWo0Sxgu5— beth. (@beth_hampton) August 17, 2022
Мережа Rail Kent & Sussex повідомила у Twitter, що вогонь поширився на автостоянку, де "горить кылька електромобілів".
Нагадаємо, раніше в Англії заборонили користуватися шлангами для поливу через рекордну спеку.