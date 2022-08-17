У центрі Лондона через пожежу закрили залізничні лінії та евакуювали будинки 

У Лондоні близько 70 пожежників залучили до гасіння пожежі в центральному районі Саутерк - у зв’язку з пожежею потяги до цього району зупинені, а кілька будівель евакуйовані.

Про це повідомила пожежна бригада Лондона, пише "Європейська правда".

На кадрах, опублікованих у мережі, видно великі клуби диму, що виходять з-під залізничної арки, яка, за словами пожежників, загорілась. Станції "Саутерк" та і "Лондонський міст" закрили у зв’язку з пожежею.

"Пожежа спричинила сильний дим, і тим, хто живе або працює поблизу, рекомендується тримати вікна та двері зачиненими", - зазначив начальник станції Уейн Джонсон у заяві на веб-сайті пожежної служби.

Мережа Rail Kent & Sussex повідомила у Twitter, що вогонь поширився на автостоянку, де "горить кылька електромобілів".

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