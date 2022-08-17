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В центре Лондона из-за пожара закрыли железнодорожные линии и эвакуировали дома

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Среда, 17 августа 2022, 13:53

В Лондоне около 70 пожарных привлекли к тушению пожара в центральном районе Саутерк – в связи с пожаром поезда в этот район остановлены, а несколько зданий эвакуированы.

Об этом сообщила пожарная бригада Лондона, пишет "Европейская правда".

На кадрах, опубликованных в сети, видны большие клубы дыма, выходящие из-под железнодорожной арки, которая, по словам пожарных, загорелась. Станции "Саутерк" и "Лондонский мост" закрыли в связи с пожаром.

"Пожар вызвал сильный дым, и тем, кто живет или работает поблизости, рекомендуется держать окна и двери закрытыми", - отметил начальник станции Уэйн Джонсон в заявлении на веб-сайте пожарной службы.

Сеть Rail Kent&Sussex сообщила в Twitter, что огонь распространился на автостоянку, где "горит несколько электромобилей".

Напомним, ранее в Англии запретили пользоваться шлангами для полива из-за рекордной жары.

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Великобритания инциденты

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