В центре Лондона из-за пожара закрыли железнодорожные линии и эвакуировали дома
Среда, 17 августа 2022, 13:53
В Лондоне около 70 пожарных привлекли к тушению пожара в центральном районе Саутерк – в связи с пожаром поезда в этот район остановлены, а несколько зданий эвакуированы.
Об этом сообщила пожарная бригада Лондона, пишет "Европейская правда".
На кадрах, опубликованных в сети, видны большие клубы дыма, выходящие из-под железнодорожной арки, которая, по словам пожарных, загорелась. Станции "Саутерк" и "Лондонский мост" закрыли в связи с пожаром.
Fire in the arches #AmericaStreet #SE1 #Londonfires #Southwark #Bankside pic.twitter.com/m4XUCJnXr1— Miss Pokeno (@MissPokeno) August 17, 2022
"Пожар вызвал сильный дым, и тем, кто живет или работает поблизости, рекомендуется держать окна и двери закрытыми", - отметил начальник станции Уэйн Джонсон в заявлении на веб-сайте пожарной службы.
Big fire in Southwark/London Bridge #london pic.twitter.com/UqWo0Sxgu5— beth. (@beth_hampton) August 17, 2022
Сеть Rail Kent&Sussex сообщила в Twitter, что огонь распространился на автостоянку, где "горит несколько электромобилей".
Напомним, ранее в Англии запретили пользоваться шлангами для полива из-за рекордной жары.