Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року після демонтажу радянських пам’ятників

Естонія зазнала наймасштабніших кібератак з 2007 року після демонтажу радянського пам'ятника в Нарві та інших радянських символів.

Про це заявив заступник віцеканцлера з цифрового розвитку Міністерства економіки та комунікацій Луука Крістян Ільвес, пише "Європейська правда".

"Спроби DDoS-атак були спрямовані як на державні установи, так і приватний сектор. За деякими короткими та незначними винятками вебсайти залишалися повністю доступними протягом дня. Напад залишився практично непоміченим в Естонії", - написав Ільвес на своїй сторінці у Facebook.

У квітні та травні 2007 року Естонія зазнала найбільшої кібератаки, організованої іноземною державою у світовій кіберісторії того часу.

Внаслідок організованої тоді Росією атаки постраждали сайти держави, банків, преси та політичних партій.

Нагадаємо, за розпорядженням уряду Естонії 16 серпня у місті Нарва та його найближчих околицях було перенесено шість монументів із радянською військовою символікою, у тому числі танк Т-34. Танк відвезли у військовий музей неподалік від столиці.

Паралельно поліція Нарви повідомила про затримання восьми осіб у зв’язку з тим, що вони, обурені перенесенням радянського танка-пам’ятника, закликали інших до насильницького спротиву. Згодом доповнили, що затриманих вже дев'ять.

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