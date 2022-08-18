Эстония подверглась самым масштабным с 2007 года кибератакам после демонтажа советских памятников

Эстония подверглась самым масштабным кибератакам с 2007 года после демонтажа советского памятника в Нарве.

Об этом заявил заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Луука Кристьян Ильвес, пишет "Европейская правда".

"Попытки DDoS-атак были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор. За некоторыми краткими и незначительными исключениями веб-сайты оставались полностью доступными в течение дня. Нападение осталось практически незамеченным в Эстонии", - написал Ильвес на своей странице в Facebook.

В апреле и мае 2007 года Эстония подверглась крупнейшей кибератаке, организованной иностранным государством в мировой киберистории того времени.

В результате организованной Россией атаки пострадали сайты государства, банков, прессы и политических партий.

Напомним, по распоряжению правительства Эстонии 16 августа в Нарве и его ближайших окрестностях было перенесено шесть монументов с советской военной символикой, в том числе танк Т-34. Танк отвезли в военный музей недалеко от столицы.

Параллельно полиция Нарвы сообщила о задержании восьми человек в связи с тем, что они, возмущенные переносом советского танка-памятника, призвали других к насильственному сопротивлению. Позже дополнили, что задержанных уже девять.

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