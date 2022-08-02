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У Німеччині побилися два далекобійники з Білорусі та України, судитимуть обох

Вівторок, 2 серпня 2022, 22:00

Поліція німецької Баварії в понеділок розпочала розслідування щодо двох далекобійників з Білорусі та України, які побилися на парковці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення поліції.

Інцидент стався 30 липня на парковці Зеехамер-Зее біля федеральної траси А8. Зазначається, що між далекобійниками виникла "палка суперечка", але її причини не уточнюються.

Як повідомляється, 33-річний білорус завдав 50-річному українцю серйозну травму гортані, тоді як той душив свого суперника руками. Коли поліція прибула на місце, обоє билися в канаві.

На прохання прокуратури Мюнхена офіс кримінальної поліції міста Місбах розпочав розслідування щодо обох чоловіків. Громадянину Білорусі висунули звинувачення у завданні тілесних ушкоджень, а українцеві інкримінують спробу вбивства.

І українець, і білорус були взяті під варту.

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Німеччина інциденти

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