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В Германии подрались два дальнобойщика из Беларуси и Украины, будут судить обоих

Вторник, 2 августа 2022, 22:00

Полиция немецкой Баварии в понедельник начала расследование двух дальнобойщиков из Беларуси и Украины, которые подрались на парковке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сообщение полиции.

Инцидент произошел 30 июля на парковке Зеехамер-Зее у федеральной трассы А8. Отмечается, что между дальнобойщиками возник "горячий спор", но его причины не уточняются.

Как сообщается, 33-летний белорус нанес 50-летнему украинцу серьезную травму гортани, тогда как он душил своего соперника руками. Когда полиция прибыла на место, оба сражались в канаве.

По просьбе прокуратуры Мюнхена офис криминальной полиции города Мисбах начал расследование в отношении обоих мужчин. Гражданину Беларуси выдвинули обвинения в нанесении телесных повреждений, а украинцу инкриминируют попытку убийства.

И украинец, и белорус были взяты под стражу.

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Германия инциденты

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