Китай викликав посла США через візит Пелосі на Тайвань

Заступник міністра закордонних справ Китаю Се Фен у вівторок увечері викликав посла США Ніколаса Бернса у зв’язку з візитом спікерки американської Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CGTN.

У повідомленні МЗС Китаю зазначається, що Се Фен "передав суворі заяви" проти візиту Пелосі. Інших подробиць не уточнюється.

Зазначимо, що це перший з грудня 2018 року виклик американського посла в Китаї – тоді він відбувся на тлі затримання фінансового директора Huawei, яку США оголосили причетною до промислового шпигунства.

Як повідомлялося, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню у найближчі дні.