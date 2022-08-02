Китай вызвал посла США из-за визита Пэлоси на Тайвань

Заместитель министра иностранных дел Китая Се Фэн во вторник вечером вызвал посла США Николаса Бернса в связи с визитом спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CGTN.

В сообщении МИД Китая отмечается, что Се Фэн "передал строгие заявления" против визита Пелоси. Других подробностей не уточняется.

Это первый с декабря 2018 года вызов американского посла в Китае – тогда он состоялся на фоне задержания финансового директора Huawei, которую США объявили причастной к промышленному шпионажу.

Как сообщалось, самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во вторник вечером приземлился в столице Тайваня Тайбэй. Пелоси стала самым высоким американским политиком, посетившим остров за последние 25 лет.

Китай немедленно осудил визит Пелоси, а министерство иностранных дел заявило, что он наносит серьезный ущерб миру и стабильности в Тайванском проливе.

Пекин пообещал принять меры в ответ на визит Пелоси, отметив, что вытекающие из него последствия должны нести США и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

Китайские государственные СМИ сообщили, что Народно-освободительная армия страны будет проводить учения вблизи Тайваня в ближайшие дни.