Туризм у Німеччині цього літа повертається на допандемійний рівень

У Німеччині після двох років пандемії цього літа туристична галузь за низкою показників вже повернулася до докризового рівня 2019 року, а за деякими навіть перевершила його.

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда".

За словами Фріца Юссена, голови найбільшого у світі туроператора, німецького концерну TUI, кількість проданих на нинішній літній сезон путівок досягла приблизно 90% від рівня 2019 року. Завдяки цінам, що виросли, поточний квартал забезпечить найвищий тримісячний виторг за всю історію фірми.

Інший великий німецький туроператор Alltours вже повністю перевершив докризові показники.

"У поточному літньому сезоні у нас на 10 відсотків більше гостей і більш ніж на 20 відсотків зростання обороту", - повідомив власник компанії Віллі Верхувен.

Він пояснив, що клієнти хочуть цього року "більше собі дозволяти": бронюють якісніші готелі та частіше обирають послугу "все включено".

Глава компанії FTI Ральф Шиллер зазначає, що попит на класичні путівки, коли організацію поїздки повністю бере на себе туроператор і послуги заздалегідь оплачені, цьогоріч у Німеччині ще вищий, ніж зазвичай. Він вважає, що у його компанія "при продовженні нинішнього тренду до кінця року буде куплено приблизно на 15 відсотків більше путівок, ніж до пандемії".

Тим часом, готельно-ресторанний бізнес Німеччини, у першому півріччі 2022 року більш ніж подвоїв (109%) номінальну виручку в порівнянні з аналогічним періодом рік тому, повідомило 19 серпня Федеральне статистичне відомство ФРН.

Якщо ж порівнювати з першими шістьма місяцями передпандемійного року, то доходи виявилися на 13% нижчими.

У готельного бізнесу Німеччини показники відновлюються і зростають зараз швидшими темпами, ніж у ресторанного. У червні 2022 року кількість ночівель у готелях, пансіонатах, гестхаузах та на кемпінгах Німеччини склала 48,9 млн і виявилася лише на 3,4% нижчою, ніж у червні 2019 року.

Нагадаємо, у ЄС обговорюється обмеження щодо туристичних віз для росіян. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.