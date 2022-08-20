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Туризм у Німеччині цього літа повертається на допандемійний рівень

Субота, 20 серпня 2022, 08:51

У Німеччині після двох років пандемії цього літа туристична галузь за низкою показників вже повернулася до докризового рівня 2019 року, а за деякими навіть перевершила його. 

Про це йдеться в публікації DW, пише "Європейська правда". 

За словами Фріца Юссена, голови найбільшого у світі туроператора, німецького концерну TUI,  кількість проданих на нинішній літній сезон путівок досягла приблизно 90% від рівня 2019 року. Завдяки цінам, що виросли, поточний квартал забезпечить найвищий тримісячний виторг за всю історію фірми.

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Інший великий німецький туроператор Alltours вже повністю перевершив докризові показники. 

"У поточному літньому сезоні у нас на 10 відсотків більше гостей і більш ніж на 20 відсотків зростання обороту", - повідомив власник компанії Віллі Верхувен.

Він пояснив, що клієнти хочуть цього року "більше собі дозволяти": бронюють якісніші готелі та частіше обирають послугу "все включено".

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Глава компанії FTI Ральф Шиллер зазначає, що попит на класичні путівки, коли організацію поїздки повністю бере на себе туроператор і послуги заздалегідь оплачені, цьогоріч у Німеччині ще вищий, ніж зазвичай. Він вважає, що у його компанія "при продовженні нинішнього тренду до кінця року буде куплено приблизно на 15 відсотків більше путівок, ніж до пандемії".

Тим часом, готельно-ресторанний бізнес Німеччини, у першому півріччі 2022 року більш ніж подвоїв (109%) номінальну виручку в порівнянні з аналогічним періодом рік тому, повідомило 19 серпня Федеральне статистичне відомство ФРН.

Якщо ж порівнювати з першими шістьма місяцями передпандемійного року, то доходи виявилися на 13% нижчими.

У готельного бізнесу Німеччини показники відновлюються і зростають зараз швидшими темпами, ніж у ресторанного. У червні 2022 року кількість ночівель у готелях, пансіонатах, гестхаузах та на кемпінгах Німеччини склала 48,9 млн і виявилася лише на 3,4% нижчою, ніж у червні 2019 року.

Нагадаємо, у ЄС обговорюється обмеження щодо туристичних віз для росіян. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою.

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Німеччина Туризм Коронавірус

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