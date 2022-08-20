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Туризм в Германии этим летом возвращается на допандемийный уровень

Суббота, 20 августа 2022, 08:51

В Германии после двух лет пандемии этим летом туристическая отрасль по ряду показателей уже вернулась к докризисному уровню 2019 года, а по некоторым даже превзошла его.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

По словам Фрица Юссена, главы крупнейшего в мире туроператора, немецкого концерна TUI, количество проданных на нынешний летний сезон путевок достигло примерно 90% от уровня 2019 года. Благодаря выросшим ценам текущий квартал обеспечит самую высокую трехмесячную выручку за всю историю фирмы.

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Другой крупный немецкий туроператор Alltours уже полностью превзошел докризисные показатели.

"В текущем летнем сезоне у нас на 10 процентов больше гостей и более чем на 20 процентов больше роста оборота", – сообщил владелец компании Вилли Верхувен.

Он объяснил, что клиенты хотят в этом году "больше себе позволять": бронируют более качественные гостиницы и чаще выбирают услугу "все включено".

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Глава компании FTI Ральф Шиллер отмечает, что спрос на классические путевки, когда организацию поездки полностью берет на себя туроператор и услуги заранее оплачены, в Германии в этом году еще выше, чем обычно. Он считает, что у его компания "при продолжении нынешнего тренда до конца года будет куплено примерно на 15 процентов больше путевок, чем в пандемию".

Между тем гостинично-ресторанный бизнес Германии в первом полугодии 2022 года более чем удвоил (109%) номинальную выручку по сравнению с аналогичным периодом год назад, сообщило 19 августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Если сравнивать с первыми шестью месяцами предпандемийного года, то доходы оказались на 13% ниже.

У гостиничного бизнеса Германии показатели восстанавливаются и растут сейчас более быстрыми темпами, чем у ресторанного. В июне 2022 года количество ночевок в гостиницах, пансионатах, гестхаузах и на кемпингах Германии составило 48,9 млн и оказалось всего на 3,4% ниже, чем в июне 2019 года.

Напомним, в ЕС обсуждается ограничение туристических виз для россиян. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например, в туристических целях.

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