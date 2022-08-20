Туризм в Германии этим летом возвращается на допандемийный уровень

В Германии после двух лет пандемии этим летом туристическая отрасль по ряду показателей уже вернулась к докризисному уровню 2019 года, а по некоторым даже превзошла его.

Об этом говорится в публикации DW, пишет "Европейская правда".

По словам Фрица Юссена, главы крупнейшего в мире туроператора, немецкого концерна TUI, количество проданных на нынешний летний сезон путевок достигло примерно 90% от уровня 2019 года. Благодаря выросшим ценам текущий квартал обеспечит самую высокую трехмесячную выручку за всю историю фирмы.

Другой крупный немецкий туроператор Alltours уже полностью превзошел докризисные показатели.

"В текущем летнем сезоне у нас на 10 процентов больше гостей и более чем на 20 процентов больше роста оборота", – сообщил владелец компании Вилли Верхувен.

Он объяснил, что клиенты хотят в этом году "больше себе позволять": бронируют более качественные гостиницы и чаще выбирают услугу "все включено".

Глава компании FTI Ральф Шиллер отмечает, что спрос на классические путевки, когда организацию поездки полностью берет на себя туроператор и услуги заранее оплачены, в Германии в этом году еще выше, чем обычно. Он считает, что у его компания "при продолжении нынешнего тренда до конца года будет куплено примерно на 15 процентов больше путевок, чем в пандемию".

Между тем гостинично-ресторанный бизнес Германии в первом полугодии 2022 года более чем удвоил (109%) номинальную выручку по сравнению с аналогичным периодом год назад, сообщило 19 августа Федеральное статистическое ведомство ФРГ.

Если сравнивать с первыми шестью месяцами предпандемийного года, то доходы оказались на 13% ниже.

У гостиничного бизнеса Германии показатели восстанавливаются и растут сейчас более быстрыми темпами, чем у ресторанного. В июне 2022 года количество ночевок в гостиницах, пансионатах, гестхаузах и на кемпингах Германии составило 48,9 млн и оказалось всего на 3,4% ниже, чем в июне 2019 года.

Напомним, в ЕС обсуждается ограничение туристических виз для россиян. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает идею общего запрета на въезд россиян в ЕС, например, в туристических целях.