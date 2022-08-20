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Співголова партії "Зелених" Німеччини проти заборони видачі віз усім росіянам

Субота, 20 серпня 2022, 09:29

Співголова партії "Зелених" Німеччини Омід Нуріпур критично оцінив ідею не видавати короткострокові візи громадянам Росії для відвідин ЄС.

Свою позицію він висловив німецькому агентству DPA, пише "Європейська правда".

Нуріпур зазначив, що він розуміє почуття тих, хто хоче перешкодити туристичним поїздкам російських громадян до ЄС на тлі жорстокого нападу на Україну. 

Литва закликає країни ЄС зупинити дію довгострокових віз росіян до закінчення війни 

Але, за його словами, зважаючи на високий рівень підтримки президента Путіна в Росії, "треба також чітко дати зрозуміти, що це неможливо".

Політик вважає, що досвід верховенства права для росіян у державах Європейського Союзу – це те, "що дуже, дуже корисно" для протистояння таким диктатурам.

У цьому питанні Нуріпур близький до канцлера Олафа Шольца, який уже виступав проти обговорюваної в Євросоюзі пропозиції.

Глави МЗС Євросоюзу обговорять візові обмеження для росіян

Замість того, щоб блокувати від поїздок всіх росіян, потрібно зробити більше, щоб зупинити від поїздок до ЄС тих, хто активно підтримує Путіна, вважає Нуріпур. Він вказав на "сотні олігархів, які є частиною путінської системи, та які продовжують їздити за покупками в Сен-Тропе". За словами політика, це неприйнятна ситуація.

Все більше країн встановлюють обмеження на свободу пересування і в односторонньому порядку обмежують видачу росіянам шенгенських віз. Серед них Естонія, Латвія, Литва та Чехія. Фінляндія планує видавати менше віз росіянам з вересня.

Кіпр та Греція виступають проти заборони на видачу віз для російських туристів, які бажають відвідати ЄС.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

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Німеччина візи Туризм

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