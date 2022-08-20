Сопредседатель партии "Зеленых" Германии против запрета выдачи виз всем россиянам

Сопредседатель партии "Зеленых" Германии Омид Нурипур критически оценил идею не выдавать краткосрочные визы гражданам России для посещения ЕС.

Свою позицию он высказал германскому агентству DPA, пишет "Европейская правда".

Нурипур отметил, что он понимает чувство тех, кто хочет помешать туристическим поездкам российских граждан в ЕС на фоне жестокого нападения на Украину.

Но, по его словам, ввиду высокого уровня поддержки президента Путина в России "надо также четко дать понять, что это невозможно".

Политик считает, что опыт верховенства права для россиян в государствах Европейского Союза – это то, что "очень, очень полезно" для противостояния таким диктатурам.

В этом вопросе Нурипур близок к канцлеру Олафу Шольцу, который уже выступал против обсуждаемого в Евросоюзе предложения.

Вместо того чтобы блокировать от поездок всех россиян, нужно сделать больше, чтобы остановить от поездок в ЕС тех, кто активно поддерживает Путина, считает Нурипур. Он указал на "сотни олигархов, которые являются частью путинской системы и продолжают ездить за покупками в Сен-Тропе". По словам политика, это неприемлемая ситуация.

Все большее число стран устанавливают ограничения на свободу передвижения и в одностороннем порядке ограничивают выдачу россиянам шенгенских виз. Среди них – Эстония, Латвия, Литва и Чехия. Финляндия планирует выдавать меньше виз россиянам с сентября.

Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу виз для российских туристов, желающих посетить ЕС.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.