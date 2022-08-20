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РФ пообіцяла "адекватну" відповідь на висилку співробітника посольства РФ у Бухаресті

Субота, 20 серпня 2022, 14:29

В МЗС РФ пообіцяли відповідь на оголошення Румунією співробітника посольства РФ у Бухаресті персоною нон грата.

Про це заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, пише "Європейська правда".

Захарова сказала, що "в Румунії триває наступ на російську дипломатичну присутність у цій країні".

"Днями "persona non grata" оголошено ще одного співробітника нашого посольства в Бухаресті - як завжди безпідставно, під надуманими приводами… Зрозуміло, адекватно відповімо на румунський демарш, про вжиті заходи проінформуємо додатково", - сказала Захарова у заяві, опублікованій на сайті МЗС Росії. 

Співробітника посольства Російської Федерації в Бухаресті оголосили персоною нон грата на території Румунії 19 серпня. 

Рішення було ухвалене з огляду на несумісність діяльності зазначеного представника з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року.

Нагадаємо, у липні Болгарія оголосила про вислання з країни 70 працівників російського посольства через те, що вони займалися шпигунською діяльністю. 

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Росія Румунія

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