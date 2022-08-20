РФ пообещала "адекватный" ответ на высылку сотрудника посольства РФ в Бухаресте

В МИД РФ пообещали ответ на объявление Румынией сотрудника посольства РФ в Бухаресте персоной нон грата.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет "Европейская правда".

Захарова сказала, что "в Румынии идет наступление на российское дипломатическое присутствие в этой стране".

"На днях "persona non grata" объявлен еще один сотрудник нашего посольства в Бухаресте - как всегда безосновательно, под надуманными предлогами… Разумеется, адекватно ответим на румынский демарш, о принятых мерах проинформируем дополнительно", - сказала Захарова в заявлении, опубликованном на сайте МИД России.

Сотрудник посольства Российской Федерации в Бухаресте был объявлен персоной нон грата на территории Румынии 19 августа.

Решение было принято с учетом несовместимости деятельности указанного представителя с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Напомним, в июле Болгария объявила о высыьлке из страны 70 работников российского посольства из-за того, что они занимались шпионской деятельностью.