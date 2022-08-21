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Вучич: якщо НАТО не захистить сербів у Косові, це зробимо ми

Неділя, 21 серпня 2022, 18:59

Президент Сербії Александар Вучич у телевізійному зверненні в неділю розкритикував дії миротворців НАТО в Косові, заявивши, що його держава готова сама захистити сербське населення в частково визнаній країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

"Нвм нікуди йти, ми загнані в кут. Ми захистимо наших людей від переслідувань і погромів, якщо НАТО не хоче цього робити", – заявив Вучич, закликавши сили Альянсу "робити свою роботу".

Сербський президент додав, що потрібно зупинити прибуття в північну частину Косова (де живуть серби) косовсько-албанських "угруповань", не навівши жодних доказів.

Також Вучич укотре повторив, що Косово нібито хоче "остаточно прибрати сербський народ" зі своєї території, а лідери частково визнаної держави "лише зацікавлені в усуненні будь-якого сліду сербської держави в Косово".

НАТО готовий втрутитись, якщо стабільність між Сербією і Косово буде під загрозою

17 серпня президент Сербії Александар Вучич та прем’єр-міністр Косова Альбін Курті зустрілися в Брюсселі, аби обговорити суперечку щодо номерних знаків, але так і не змогли досягти компромісу. Вони домовилися продовжити його пошуки до 1 вересня.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та навіть обстріляли поліцейських.

Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами. Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів.

У ніч проти 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня.

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Сербія Косово

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