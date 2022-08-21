Вучич: если НАТО не защитит сербов в Косово, это сделаем мы

Президент Сербии Александар Вучич в телевизионном обращении в воскресенье подверг критике действия миротворцев НАТО в Косово, заявив, что его государство готово само защитить сербское население в частично признанной стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

"Нвм некуда идти, мы загнаны в угол. Мы защитим наших людей от преследований и погромов, если НАТО не хочет этого делать", – заявил Вучич, призвав силы Альянса "делать свою работу".

Сербский президент добавил, что нужно остановить прибытие в северную часть Косово (где живут сербы) косовско-албанских "группировок", не приведя никаких доказательств.

Также Вучич в очередной раз повторил, что Косово якобы хочет "окончательно убрать сербский народ" со своей территории, а лидеры частично признанного государства "только заинтересованы в устранении любого следа сербского государства в Косово".

17 августа президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти встретились в Брюсселе, чтобы обсудить спор по номерным знакам, но так и не смогли достичь компромисса. Они договорились продлить его поиски до 1 сентября.

Напомним, 31 июля косовские сербы в приграничных с Сербией муниципалитетах соорудили баррикады на дорогах и даже обстреляли полицейских.

Протесты начались в связи с очередной попыткой Косова обязать пользоваться косовскими документами и автономерами государственного образца, а не сербскими или нейтральными, которыми предпочитают пользоваться на севере Косова – территории, населенной этническими сербами. Сербия привела свою армию в состояние боевой готовности, угрожая силой защитить косовских сербов.

В ночь на 1 августа косовское правительство после встречи с послом США Джеффри Говениером отсрочило действие новых правил до 1 сентября.

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