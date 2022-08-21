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Міністр фінансів Німеччини анонсував візит в Україну

Неділя, 21 серпня 2022, 19:20

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер планує найближчим часом здійснити візит в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Лінднер заявив в інтерв’ю німецькому суспільному мовнику ARD.

"Наприкінці літа чи восени. Зараз обговорюю це з моїм українським колегою", – сказав він.

У червні глава міністерства фінансів Німеччини заявив, що пропонував українському візаві Сергію Марченку приїхати в Київ, якщо цей візит виявиться корисним.

Першим представником уряду Німеччини, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії, стала міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

Після цього в Києві побували й інші німецькі урядовці. Канцлер Німеччини Олаф Шольц здвйснив візит до України в середині червня.

Раніше Лінднер у розмові з українським прем'єром Денисом Шмигалем пообіцяв сприяти виділенню Києву восьми мільярдів євро макрофінансової допомоги ЄС.

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Німеччина

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