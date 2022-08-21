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Министр финансов Германии анонсировал визит в Украину

Воскресенье, 21 августа 2022, 19:20

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер планирует в ближайшее время совершить визит в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Линднер заявил в интервью немецкому общественному вещателю ARD.

"В конце лета или осенью. Сейчас обсуждаю это с моим украинским коллегой", – сказал он.

В июне глава министерства финансов Германии заявил, что предлагал украинскому виза Сергею Марченко приехать в Киев, если этот визит окажется полезным.

Первым представителем правительства Германии, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения России, стала министерша иностранных дел Анналена Бербок.

После этого в Киеве побывали и другие немецкие чиновники. Канцлер Германии Олаф Шольц совершил визит в Украину в середине июня.

Ранее Линднер в разговоре с украинским премьером Денисом Шмыгалем пообещал содействовать выделению Киеву восьми миллиардов евро макрофинансовой помощи ЕС.

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Германия

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