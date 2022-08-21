Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Швеція підтримує не повну заборону, а обмеження видачі туристичних віз росіянам

Неділя, 21 серпня 2022, 20:45

Міністр імміграції Швеції Андерс Іґман вважає, що Європейський Союз міг би запровадити лише певні обмеження на видання громадянам Росії туристичних віз, а не повну заборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Іґеман заявив в інтерв’ю програмі P4 Extra на "Шведському радіо".

"Гадаю, повне припинення (видачі віз) було б складно і неправильно втілити. З іншого боку, суворе обмеження шляхом, приміром, скасування спрощеної візової процедури – це те, що ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", – зазначив міністр.

Він додав, що повне припинення видачі віз росіянам може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції передусім били по політичній та економічній еліті Росії. Якщо запровадити повну заборону на візи, це означає, що ані дисиденти, ані дослідники не можуть приїхати в ЄС. Такий обмін із Росією ми все ще хочемо здійснювати", – вважає Іґман.

Як відомо, в серпні в ЄС почалася дискусія про обмеження видачі туристичних віз росіянам, які можуть використовувати їх для обходу санкцій. Таке обмеження вже запровадили Чехія і Естонія, а країни Балтії, Данія та Польща підтримали ухвалення рішення на рівні ЄС. 

Проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Португалія, Греція та Кіпр. Вони пояснюють це тим, що не хочуть карати звичайних громадян РФ, які, на їхню думку, не причетні до російської агресії.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні. 

Читайте також: Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Швеція візи Росія

Статті

Власний досвід окупації: чому чехи масово підтримують українців у часи війни

Саме в річницю нашої окупації чеський народ ще сильніше усвідомлює історичну паралель з нинішніми подіями в Україні.
21 серпня 2022 — Барбора Шубртова, драматургиня (Чехія)

Лідер не у футлярі. Як бурхлива вечірка прем’єрки Фінляндії збурила країну – але не всю

Дії Санни Марін прогнозовано стали предметом дискусій про те, чи нормально для другої особи держави відпочивати так, як це роблять інші.
20 серпня 2022 — Олег Павлюк, Європейська правда

Рік після Афганістану: що змінила найбільша зовнішньополітична поразка Джо Байдена

Рік тому Сполучені Штати розпочали виведення своїх останніх військових з Афганістану. Це рішення вплинуло не лише на регіон, але й на США та навіть на Україну.
19 серпня 2022 — Дмитро Шеренговський, для Європейської правди