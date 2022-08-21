Швеція підтримує не повну заборону, а обмеження видачі туристичних віз росіянам

Міністр імміграції Швеції Андерс Іґман вважає, що Європейський Союз міг би запровадити лише певні обмеження на видання громадянам Росії туристичних віз, а не повну заборону.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Іґеман заявив в інтерв’ю програмі P4 Extra на "Шведському радіо".

"Гадаю, повне припинення (видачі віз) було б складно і неправильно втілити. З іншого боку, суворе обмеження шляхом, приміром, скасування спрощеної візової процедури – це те, що ми, Естонія, Фінляндія та інші прагнули в ЄС", – зазначив міністр.

Він додав, що повне припинення видачі віз росіянам може призвести до помилок.

"Ми хочемо, щоб санкції передусім били по політичній та економічній еліті Росії. Якщо запровадити повну заборону на візи, це означає, що ані дисиденти, ані дослідники не можуть приїхати в ЄС. Такий обмін із Росією ми все ще хочемо здійснювати", – вважає Іґман.

Як відомо, в серпні в ЄС почалася дискусія про обмеження видачі туристичних віз росіянам, які можуть використовувати їх для обходу санкцій. Таке обмеження вже запровадили Чехія і Естонія, а країни Балтії, Данія та Польща підтримали ухвалення рішення на рівні ЄС.

Проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Португалія, Греція та Кіпр. Вони пояснюють це тим, що не хочуть карати звичайних громадян РФ, які, на їхню думку, не причетні до російської агресії.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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