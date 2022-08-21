Швеция поддерживает не полный запрет, а ограничение выдачи туристических виз россиянам

Министр иммиграции Швеции Андерс Игман считает, что Европейский Союз мог бы ввести лишь некоторые ограничения на издание гражданам России туристических виз, а не полный запрет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Игман заявил в интервью программе P4 Extra на "Шведском радио".

"Думаю, полное прекращение (выдачи виз) было бы сложно и неправильно воплотить. С другой стороны, строгое ограничение путем, например, отмена упрощенной визовой процедуры – это то, что мы, Эстония, Финляндия и другие стремились в ЕС", – отметил министр. .

Он добавил, что полное прекращение выдачи виз россиянам может привести к ошибкам.

"Мы хотим, чтобы санкции, прежде всего, били по политической и экономической элите России. Если ввести полный запрет на визы, это значит, что ни диссиденты, ни исследователи не могут приехать в ЕС. Такой обмен с Россией мы все еще хотим осуществлять", - считает он. Игман.

Как известно, в августе в ЕС началась дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам, которые могут использовать их для обхода санкций. Такое ограничение уже ввели Чехия и Эстония, а страны Балтии, Дания и Польша поддержали решение на уровне ЕС.

Против запрета на выдачу туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Португалия, Греция и Кипр. Они объясняют это тем, что не хотят наказывать обычных граждан РФ, которые, по их мнению, не причастны к российской агрессии.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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