ВПС Британії потрапили у скандал: нібито відмовляли деяким новобранцям через квоти

Міністерство оборони Великої Британії проведе розслідування інформації, яка з’явилася у деяких ЗМІ, щодо можливої позитивної дискримінації в Королівських військово-повітряних силах – тобто обмеження взяття на службу деяких категорій населення для виконання квот.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

Ще у вівторок Sky News із посиланням на внутрішні документи й свідчення повідомив, що вербувальники ВПС отримали вказівку віддавати перевагу жінкам і представникам етнічних меншин до березня 2021 року.

Цей крок нібито мав на меті "штучно завищити" дані про кількість представників цих груп у підготовчих курсах, аби виконувати урядові квоти з їхнього представництва. При цьому начебто не враховувалися здібності кандидатів.

До того стало відомо, що керівник вербувального відділу Королівських військово-повітряних сил Британії пішов у відставку через "фактичне припинення взяття на службу білих чоловіків", що він назвав позитивною дискримінацією.

Ця практика, якою позначають взяття на роботу або просування кар’єрними сходами людини виключно через її окрему характеристику, законодавчо заборонена у Великій Британії.

Міністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі в суботу заявив, що буде здійснене розслідування ситуації, а будь-які випадки позитивної дискримінації не толеруватимуться.

"Ми попросили Збройні сили покращити ситуацію з різноманіттям, але… ми не приймемо заниження стандартів і не приймемо будь-якого впливу на боєздатність (Збройних сил)", – сказав він.

Представник британських ВПС своєю чергою додав, що там "завжди братимуть на службу найталановитіших", вербування військовослужбовців не припинялося, а його умови – не змінювалися.

Як нагадує The Telegraph, у березні 2021-го Королівські військово-повітряні сили Британії повідомили про виконання урядових квот – а саме збільшення кількості серед новобранців жінок до 20% і представників етнічних меншин – до 10%.

Раніше повідомлялося, що сотням британських десантників заборонили участь у щорічних навчаннях НАТО на Балканах після того, як з’явилися відео оргії у військових казармах.