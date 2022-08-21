ВВС Британии попали в скандал: якобы отказывали некоторым новобранцам из-за квот

Министерство обороны Великобритании проведет расследование появившейся в некоторых СМИ информации о возможной положительной дискриминации в Королевских военно-воздушных силах – то есть ограничение взятия на службу некоторых категорий населения для выполнения квот.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Еще во вторник Sky News со ссылкой на внутренние документы и показания сообщил, что вербовщики ВВС получили указание отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств до марта 2021 года.

Этот шаг якобы преследовал цель "искусственно завысить" данные о количестве представителей этих групп в подготовительных курсах, чтобы выполнять правительственные квоты по их представительству. При этом вроде бы не учитывались способности кандидатов.

К тому же стало известно, что руководитель вербовочного отдела Королевских военно-воздушных сил Британии ушел в отставку из-за "фактического прекращения взятия на службу белых мужчин", что он назвал положительной дискриминацией.

Эта практика, обозначающая взятие на работу или продвижение по карьерной лестнице человека исключительно из-за его отдельной характеристики, законодательно запрещена в Великобритании.

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи в субботу заявил, что будет проведено расследование ситуации, а какие-либо случаи положительной дискриминации не будут толероваться.

"Мы попросили Вооруженные силы улучшить ситуацию с разнообразием, но… мы не примем занижения стандартов и не примем какого-либо влияния на боеспособность (Вооруженных сил)", – сказал он.

Представитель британских ВВС в свою очередь добавил, что там "всегда будут брать на службу самых талантливых", вербовка военнослужащих не прекращалась, а его условия – не менялись.

Как напоминает The Telegraph, в марте 2021-го Королевские военно-воздушные силы Британии сообщили о выполнении правительственных квот – а именно, увеличении числа среди новобранцев женщин до 20% и представителей этнических меньшинств – до 10%.

Ранее сообщалось, что сотням британских десантников запретили участие в ежегодных учениях НАТО на Балканах, после того как появились видео оргии в военных казармах.