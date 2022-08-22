Ірландія відновлює роботу свого посольства в Києві

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні оголосив про відновлення роботи ірландського посольства в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ірландський мовник RTE.

Посольство працювало дистанційно після вторгнення Росії в Україну.

Міністр заявив, що міністерство закордонних справ "уважно стежить" за ситуацією в Україні разом зі своїми колегами з ЄС та інших міжнародних організацій.

За його словами, відомство продовжує "настійно не рекомендувати" будь-які поїздки в Україну з будь-якою метою.

"Оскільки посольство відновить свою діяльність у Києві, ключовим пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України", — зазначив Саймон Ковні

Подібно до інших посольств, які працюють в Україні, посольство Ірландії працюватиме з обмеженими можливостями для надання особистої консульської допомоги.

Слід зазначити, що Саймон Ковні приїздив до Києва 14 квітня.