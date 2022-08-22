Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ірландія відновлює роботу свого посольства в Києві

Понеділок, 22 серпня 2022, 17:25

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні оголосив про відновлення роботи ірландського посольства в Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ірландський мовник RTE.

Посольство працювало дистанційно після вторгнення Росії в Україну.

Міністр заявив, що міністерство закордонних справ "уважно стежить" за ситуацією в Україні разом зі своїми колегами з ЄС та інших міжнародних організацій.

За його словами, відомство продовжує "настійно не рекомендувати" будь-які поїздки в Україну з будь-якою метою.

"Оскільки посольство відновить свою діяльність у Києві, ключовим пріоритетом команди буде відновлення та розбудова мережі контактів з українськими урядовцями для кращого інформування щодо надання Ірландією підтримки та допомоги уряду та народу України", — зазначив Саймон Ковні

Подібно до інших посольств, які працюють в Україні, посольство Ірландії працюватиме з обмеженими можливостями для надання особистої консульської допомоги.

Слід зазначити, що Саймон Ковні приїздив до Києва 14 квітня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ірландія Війна з РФ

Статті

Кандидатські кроки: що має зробити Україна, щоби наблизити переговори про вступ до ЄС

Усі джерела ЄвроПравди відзначають: саме зараз у ЄС є воля підтримати рух нашої держави до членства. Але є нюанси, які має виправити Україна...
22 серпня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Гаага без впливу та з обов’язками. Як Україна шкодить собі, не ратифікуючи Римський статут МКС

Верховна рада спробувала обмежити коло осіб, щодо яких Україна може співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом – але без успіху.
22 серпня 2022 — Ґаяне Нуріджанян, для Європейської правди

Власний досвід окупації: чому чехи масово підтримують українців у часи війни

Саме в річницю нашої окупації чеський народ ще сильніше усвідомлює історичну паралель з нинішніми подіями в Україні.
21 серпня 2022 — Барбора Шубртова, драматургиня (Чехія)