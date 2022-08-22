Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Ирландия возобновляет работу своего посольства в Киеве

Понедельник, 22 августа 2022, 17:25

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни объявил о возобновлении работы ирландского посольства в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ирландский вещатель RTE.

Посольство работало дистанционно после вторжения России в Украину.

Министр заявил, что министерство иностранных дел "внимательно следит" за ситуацией в Украине вместе со своими коллегами из ЕС и другими международными организациями.

По его словам, ведомство продолжает "настоятельно не рекомендовать" какие-либо поездки в Украину в любых целях.

"Поскольку посольство возобновит свою деятельность в Киеве, ключевым приоритетом команды будет восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины", - отметил Ковни.

Подобно другим посольствам, работающим в Украине, посольство Ирландии будет работать с ограниченными возможностями для предоставления личной консульской помощи.

Следует отметить, что Ковни приезжал в Киев 14 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия Война с РФ

Статьи

Кандидатские шаги: что должна сделать Украина, чтобы приблизить переговоры о вступлении в ЕС

Все источники ЕвроПравды отмечают: именно сейчас у ЕС есть воля поддержать движение нашей страны к членству. Но есть нюансы, которые должна исправить Украина... (укр.)
22 августа 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Гаага без влияния, но с обязанностями. Как Украина вредит себе, не ратифицируя Римский статут МУС

Верховная рада попыталась ограничить круг лиц, в отношении которых Украина может сотрудничать с Международным уголовным судом – но безуспешно (укр.)
22 августа 2022 — Гаяне Нуриджанян, для Европейской правды

Собственный опыт оккупации: почему чехи массово поддерживают украинцев во время войны

Именно в годовщину нашей оккупации чешский народ еще больше осознает историческую параллель с нынешними событиями в Украине (укр.).
21 августа 2022 — Барбора Шубртова, драматург (Чехия)