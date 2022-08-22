Ирландия возобновляет работу своего посольства в Киеве

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни объявил о возобновлении работы ирландского посольства в Киеве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ирландский вещатель RTE.

Посольство работало дистанционно после вторжения России в Украину.

Министр заявил, что министерство иностранных дел "внимательно следит" за ситуацией в Украине вместе со своими коллегами из ЕС и другими международными организациями.

По его словам, ведомство продолжает "настоятельно не рекомендовать" какие-либо поездки в Украину в любых целях.

"Поскольку посольство возобновит свою деятельность в Киеве, ключевым приоритетом команды будет восстановление и развитие сети контактов с украинскими чиновниками для лучшего информирования о предоставлении Ирландией поддержки и помощи правительству и народу Украины", - отметил Ковни.

Подобно другим посольствам, работающим в Украине, посольство Ирландии будет работать с ограниченными возможностями для предоставления личной консульской помощи.

Следует отметить, что Ковни приезжал в Киев 14 апреля.