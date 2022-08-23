У Латвії місцеві росіяни протестували проти демонтажу радянського пам’ятника, є затримані

У Пардаугаві, одному з районів Риги, поліція затримала кількох осіб після пікету місцевих росіян проти демонтажу радянського пам’ятника у парку Перемоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

22 серпня почали підготовчі роботи для демонтажу монумента. Партія "Російський союз Латвії" подала до мерії заявку на проведення акції протесту, але її відмовилися задовольнити, посилаючись на аргументи правоохоронців.

Згодом у соцмережах з’явилися заклики їхати до пам’ятника на 7 годину вечора. Близько сьомої біля пам’ятника зібралося кілька десятків людей з червоними квітами. Правоохоронці перевіряли у них документи.

Також до пам’ятника підійшла група молоді з прапорами Латвії і плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", між ними та першими час від часу відбувалися суперечки. Загальна кількість людей у парку досягла півсотні людей.

Порядок підтримували поліцейські та спецназ, людей закликали розійтися і близько 19-30 це частково вдалося.

Поліція після акції повідомила про затримання п’яти осіб за ті чи інші порушення закону про проведення зібрань - невиконання вимог поліції або агресивні коментарі. На додачу, раніше протягом дня затримали двох осіб, які незаконно запускали біля пам’ятника дрони, техніку у них вилучили.

79-метровий пам’ятник називають найвищим у Ризі. Його відкрили у 1985 році.

Нагадаємо, в естонській Нарві - найбільш російськомовному місті країни - минулого тижня демонтували важливий для російської громади монумент радянському танку Т-34.

Детальніше про це - у статті Боротьба за танк: як Естонія декомунізувала головний символ радянської окупації.