В Риге местные россияне протестовали против демонтажа советского памятника, есть задержанные
В Пардаугаве, одном из районов Риги, полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника в парке Победы.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.
22 августа начали подготовительные работы для демонтажа монумента. Партия "Российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей.
В соцсетях появились призывы ехать к памятнику на 7 часов вечера. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами. Правоохранители проверяли у них документы.
Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и первыми время от времени происходили споры. Общее количество людей в парке достигло полусотни человек.
Порядок поддерживали полицейские и спецназ, людей призывали разойтись и около 19-30 это отчасти удалось.
Notikuma vietā pulcējas arī cilvēki, kas neatbalsta pieminekļa nojaukšanu.— TVNET ziņas (@TVNET_zinas) August 22, 2022
Video: TVNET pic.twitter.com/cc1tvURIX2
Полиция после акции сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний – невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии. Вдобавок, ранее в течение дня задержали двух человек, незаконно запускавших возле памятника дроны, технику у них изъяли.
79-метровый памятник называют самым высоким в Риге. Его открыли в 1985 году.
Напомним, в эстонской Нарве - самом русскоязычном городе страны - на прошлой неделе демонтировали важный для российской общины монумент советскому танку Т-34.
Подробнее об этом – в статье Борьба за танк: как Эстония декоммунизировала главный символ советской оккупации.