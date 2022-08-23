В Риге местные россияне протестовали против демонтажа советского памятника, есть задержанные

В Пардаугаве, одном из районов Риги, полиция задержала несколько человек после пикета местных россиян против демонтажа советского памятника в парке Победы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

22 августа начали подготовительные работы для демонтажа монумента. Партия "Российский союз Латвии" подала в мэрию заявку на проведение акции протеста, но ее отказались удовлетворить, ссылаясь на аргументы правоохранителей.

В соцсетях появились призывы ехать к памятнику на 7 часов вечера. Около семи у памятника собралось несколько десятков человек с красными цветами. Правоохранители проверяли у них документы.

Также к памятнику подошла группа молодежи с флагами Латвии и плакатом "Чемодан-вокзал-Россия", между ними и первыми время от времени происходили споры. Общее количество людей в парке достигло полусотни человек.

Порядок поддерживали полицейские и спецназ, людей призывали разойтись и около 19-30 это отчасти удалось.

Notikuma vietā pulcējas arī cilvēki, kas neatbalsta pieminekļa nojaukšanu.



Video: TVNET pic.twitter.com/cc1tvURIX2 — TVNET ziņas (@TVNET_zinas) August 22, 2022

Полиция после акции сообщила о задержании пяти человек за те или иные нарушения закона о проведении собраний – невыполнение требований полиции или агрессивные комментарии. Вдобавок, ранее в течение дня задержали двух человек, незаконно запускавших возле памятника дроны, технику у них изъяли.

79-метровый памятник называют самым высоким в Риге. Его открыли в 1985 году.

Напомним, в эстонской Нарве - самом русскоязычном городе страны - на прошлой неделе демонтировали важный для российской общины монумент советскому танку Т-34.

Подробнее об этом – в статье Борьба за танк: как Эстония декоммунизировала главный символ советской оккупации.