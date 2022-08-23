Фінляндія готова розширювати санкції проти Росії та за повне енергетичне ембарго 

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін заявила, що країна готова посилювати санкції ЄС проти Росії, запроваджені за її агресивну війну проти України.

Як повідомляє Yle, про це вона сказала на пресконференції 23 серпня, пише "Європейська правда".

Вона зазначила, що попри економічні труднощі європейців через стрімке зростання цін на енергоносії, Європа має бути готовою продовжувати і посилювати санкційний тиск на Росію.

За її словами, варто повністю відмовитися від російських енергоресурсів, тому що нинішня ситуація підкреслила вразливі сторони Європи і її залежність від авторитарних країн.

Санна Марін прокоментувала також рішення Фінляндії суттєво скоротити видачу росіянам туристичних віз, зазначивши, що цей крок є непрямим методом впливу на керівництво РФ. "Значна частина росіян підтримують цю війну. Це один зі способів для нас розповісти їм про агресивну війну Росії", - зауважила прем’єрка.

На запитання про те, що Гельсінкі буде вважати завершенням війни в Україні, Санна Марін відповіла, що прийнятні для себе умови миру мають визначати лише лідери України та самі українці, а країни Заходу, у тому числі Фінляндія, мають надавати усю можливу підтримку й тиснути на Росію санкціями.

Вона сказала також, що Фінляндії у минулі десятиліття варто було би більше дослухатися до думки Естонії, Латвії та Литви у питаннях, що стосуються Росії та безпекових загроз у регіоні.