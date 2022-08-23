З 2014 року Німеччина, Франція та Італія видали понад $13 млрд гарантій на енергетичні проєкти РФ – ЗМІ

З початку анексії Криму у 2014 році й до повномасштабного вторгнення Росії в Україну експортні агентства й державні банки Німеччини, Франції та Італії надали російським енергетичним проєктам гарантій на загальну суму понад 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на матеріал агенції Bloomberg.

За даними неурядової Глобальної ради зі стратегічних комунікацій, до складу якої входять експерти з питань зміни клімату з різних країн світу, протягом 2014-2021 років так звані експортно-кредитні агентства трьох згаданих країн надали російським енергетичним проєктам фінансових гарантій на суму майже 13 мільярдів доларів, а їхні держбанки – ще на 425 мільйонів.

Багато з цих проєктів пов’язані з російськими олігархами, які перебувають під санкціями ЄС – зокрема другою найбагатшою людиною Росії Лєонідом Міхєльсоном та наближеним до Владіміра Путіна Ґєннадієм Тімченком.

Приміром, Німеччина та Італія надали чотири мільярди доларів гарантій найбільшому у Росії заводу з переробки природного газу, який належить "Газпрому". Його виконавчий директор Алєксєй Міллєр перебуває під санкціями ЄС із 2018 року.

Як зазначає Bloomberg, більшість експортно-кредитних агентств діють без належного нагляду з боку громадськості, адже надають фінгарантії національним компаніям, які діють у закордонних регіонах із високим рівнем ризику.

США заборонили своїм експортно-кредитним агентствам співпрацювати з Росією після анексії нею Криму, тоді як держави Європи лише тимчасово призупинили таку співпрацю на тлі повномасштабної війни в Україні.

За даними Bloomberg, принаймні два російські проєкти в енергетичній сфері, які отримали європейську фінансову підтримку, допомогли РФ переорієнтувати свій експорт до Азії на тлі економічних санкцій після повномасштабної агресії в Україні.

Як раніше повідомляла агенція, Росія не збирається повністю відновлювати постачання газу до Європи, щоб використовувати його як засіб тиску на ЄС, аби той зняв санкції з Москви через російську агресію щодо України та припинив активну підтримку Києва.