С 2014 года Германия, Франция и Италия выдали более $13 млрд гарантий на энергетические проекты РФ – СМИ

С начала аннексии Крыма в 2014 году и до полномасштабного вторжения России в Украину экспортные агентства и государственные банки Германии, Франции и Италии предоставили российским энергетическим проектам гарантии на общую сумму более 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на материал агентства Bloomberg.

По данным неправительственного Глобального совета по стратегическим коммуникациям, в состав которого входят эксперты по вопросам изменения климата из разных стран мира, в течение 2014-2021 годов так называемые экспортно-кредитные агентства трех упомянутых стран предоставили российским энергетическим проектам финансовые гарантии на сумму почти 13 миллиардов долларов, а их госбанки – еще на 425 миллионов.

Многие из этих проектов связаны с находящимися под санкциями ЕС российскими олигархами – в частности вторым самым богатым человеком России Леонидом Михельсоном и приближенным к Владимиру Путину Геннадием Тимченко.

К примеру, Германия и Италия предоставили четыре миллиарда долларов гарантий крупнейшему в России заводу по переработке природного газа, принадлежащему "Газпрому". Его исполнительный директор Алексей Миллер находится под санкциями ЕС с 2018 года.

Как отмечает Bloomberg, большинство экспортно-кредитных агентств действуют без надзора со стороны общественности, ведь предоставляют фингарантии национальным компаниям, действующим в зарубежных регионах с высоким уровнем риска.

США запретили своим экспортно-кредитным агентствам сотрудничать с Россией после аннексии на нее Крыма, тогда как государства Европы лишь временно приостановили такое сотрудничество на фоне полномасштабной войны в Украине.

По данным Bloomberg, по крайней мере, два российских проекта в энергетической сфере, которые получили европейскую финансовую поддержку, помогли РФ переориентировать свой экспорт в Азию на фоне экономических санкций после полномасштабной агрессии в Украине.

Как ранее сообщало агентство, Россия не собирается полностью возобновлять поставки газа в Европу, чтобы использовать его как средство давления на ЕС, чтобы тот снял санкции с Москвы из-за российской агрессии в отношении Украины и прекратил активную поддержку Киева.