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Пасажири на п’ять годин застрягли у тунелі під Ла-Маншем через несправність потяга

Середа, 24 серпня 2022, 08:00

Пасажири потяга, що сполучає Францію та Британію через "Євротунель" під Ла-Маншем, на 5 годин застрягли у дорозі через технічні проблеми.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Інцидент стався увечері 23 серпня з поїздом Le Shuttle, що курсує між Фолкстоуном і Кале. 

За словами одного з пасажирів, потяг був у дорозі в тунелі приблизно 10 хвилин, коли несподівано погасло світло й потяг зупинився. Машиніст пояснив, що потрібно перевірити якусь проблему з ходовою частиною, але через півтори години нічого так і не з’ясували. Людей після цього попросили виходити з поїзда і перейти з основного тунелю у службовий, що займало близько 10 хвилин.

 
Фото: PA

Сотням пасажирів довелося тягти з собою валізи та, в деяких випадках, домашніх улюбленців. Звідти їх забрали службовим потягом назад до терміналу.

 
A photo showing the inside of a cargo train where passengers were transferred to

Люди дісталися у Фолкстоун приблизно за шість годин після того, як вирушили у поїздку.

Зірвалися плани і в тих, хто мав прямувати у зворотньому напрямку - люди у соцмережах скаржаться, що затримка складала понад 5 годин, та нарікають на нестачу вчасних пояснень, що відбувається. 

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