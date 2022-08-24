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Пассажиры на пять часов застряли в тоннеле под Ла-Маншем из-за неисправности поезда

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Среда, 24 августа 2022, 08:00

Пассажиры поезда, соединяющего Францию ​​и Британию через "Евротунель" под Ла-Маншем, на 5 часов застряли в пути из-за технических проблем.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел вечером 23 августа с поездом Le Shuttle, курсирующим между Фолкстоуном и Кале.

По словам одного из пассажиров, поезд был в пути в тоннеле примерно 10 минут, когда неожиданно погас свет и поезд остановился. Машинист объяснил, что нужно проверить какую-то проблему с ходовой частью, но через полтора часа ничего так и не выяснили. Людей после этого попросили выходить из поезда и перейти из основного тоннеля в служебный, что занимало около 10 минут.

 

Сотням пассажиров пришлось тащить с собой чемоданы и, в некоторых случаях, домашних питомцев. Оттуда их забрали служебным поездом обратно в терминал.

 

Люди добрались до Фолкстоуна примерно через шесть часов после того, как отправились в поездку.

Сорвались планы и у тех, кто должен был направляться в обратном направлении - люди в соцсетях жалуются, что задержка составляла более 5 часов, и что ситуацию очень осложнила нехватка своевременных объяснений о происходящем. 

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