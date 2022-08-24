Угорщина не буде обмежувати візи для росіян і проти нових санкцій - Сійярто

Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз.

Про це написав у Facebook глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, повідомляє "Європейська правда".

"Говорили і про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень", - написав Сійярто.

Він також повідомив, що обговорював з Рейнсалу новий пакет санкцій, який ініціює уряд Естонії, та Будапешт проти їхнього посилення.

"Я сказав йому, що ми, як сусідня країна, особливо зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру. Проте наші оцінки розійшлися у тому, чи сприяють цьому санкції. Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції", - написав міністр.

Сійярто знову повторив, що наразі фізично неможливо забезпечити Угорщину нафтою та природним газом без російських джерел енергії.

"І ми не сприятимемо тому, щоб угорський народ заплатив ціну війни. Енергетичні санкції більше зашкодять Європі, ніж Росії, тому їх посилення буде суперечити здоровому глузду", - сказав він.

Раніше в МЗС Португалії заявили, що виступають проти заборони на в'їзд російських туристів до Європейського Союзу.

Окрім Португалії, проти заборони видачі туристичних віз всім росіянам вже виступили Німеччина, Греція та Кіпр.

Міністри закордонних справ Євросоюзу на зустрічі 31 серпня обговорять візові обмеження для росіян на тлі війни в Україні.

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