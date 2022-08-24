Венгрия не будет ограничивать визы для россиян и против новых санкций - Сийярто

Венгрия не поддерживает введение визовых ограничений для россиян или усложнять процедуру выдачи виз.

Об этом написал в Facebook глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу, сообщает "Европейская правда".

"Говорили и о предложении, которое ужесточит практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы солидарны с позицией канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения", - написал Сийярто.

Он также сообщил, что обсуждал с Рейнсалу новый пакет санкций, который инициирует правительство Эстонии, и Будапешт против их усиления,

"Я сказал ему, что мы, как соседняя страна, особенно заинтересованы в скорейшем установлении мира. Однако наши оценки разошлись в том, способствуют ли этому санкции. Правительство Эстонии инициирует еще один пакет санкций, поэтому я заявил, что мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции", - написал министр.

Сийярто вновь повторил, что в настоящее время физически невозможно обеспечить Венгрию нефтью и природным газом без российских источников энергии.

"И мы не будем способствовать тому, чтобы венгерский народ заплатил цену войны. Энергетические санкции больше навредят Европе, чем России, поэтому их ужесточение будет полностью противоречить здравому смыслу", - сказал он.

Ранее в МИДе Португалии заявили, что выступают против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

Министры иностранных дел Евросоюза на встрече 31 августа обсудят визовые ограничения для россиян на фоне войны в Украине.

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