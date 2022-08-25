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Британія допоможе Україні у відновленні транспортної інфраструктури

Четвер, 25 серпня 2022, 18:17

Міністри інфраструктури України та Великої Британії в четвер підписали Спільний план дій щодо допомоги у відновленні української транспортної мережі, в межах якого Лондон пропонує кошти, інженерну експертизу та транспортні засоби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерство інфраструктури України.

Згідно з ухваленим Планом, Велика Британія погоджується надавати експертизу від британських приватних організацій, передасть п’ять автобусів для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

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Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Як нагадують у Мінінфраструктури, на початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну.

Під час головування Великої Британії МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.

Минулого тижня Україна і Туреччина під час зустрічі президентів у Львові підписали меморандум, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України.

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Велика Британія Війна з РФ

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