Британія допоможе Україні у відновленні транспортної інфраструктури

Міністри інфраструктури України та Великої Британії в четвер підписали Спільний план дій щодо допомоги у відновленні української транспортної мережі, в межах якого Лондон пропонує кошти, інженерну експертизу та транспортні засоби.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на міністерство інфраструктури України.

Згідно з ухваленим Планом, Велика Британія погоджується надавати експертизу від британських приватних організацій, передасть п’ять автобусів для покращення мобільності українського населення та придбає обладнання для відновлення критично важливих маршрутів експорту зерна.

Окрім цього, британські партнери запропонують план з реконструкції аеропортної, злітно-посадкової та портової інфраструктури, а також працюватимуть з міністерством інфраструктури України над можливістю навчання персоналу аеропортів, диспетчерів повітряного руху та авіаційної безпеки.

Як нагадують у Мінінфраструктури, на початку цього року Велика Британія взяла на себе головування на Міжнародному туристичному форумі і зобов’язалася об’єднати глобальних партнерів на знак солідарності проти вторгнення в Україну.

Під час головування Великої Британії МТФ розпочне нове дослідження впливу війни на транспорт і поділиться конструктивними порадами щодо сталої реконструкції інфраструктури.

Минулого тижня Україна і Туреччина під час зустрічі президентів у Львові підписали меморандум, який передбачає участь турецької сторони у повоєнній відбудові України.