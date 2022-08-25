Британия поможет Украние в восстановлении транспортной инфраструктуры

Министры инфраструктуры Украины и Великобритании в четверг подписали Совместный план действий по помощи в восстановлении украинской транспортной сети, в рамках которого Лондон предлагает средства, инженерную экспертизу и транспортные средства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на министерство инфраструктуры Украины.

Согласно принятому Плану, Великобритания соглашается давать экспертизу от британских частных организаций, передаст пять автобусов для улучшения мобильности украинского населения и приобретет оборудование для восстановления критически важных маршрутов экспорта зерна.

Кроме того, британские партнеры предложат план по реконструкции аэропортовой, взлетно-посадочной и портовой инфраструктуры, а также будут работать с министерством инфраструктуры Украины над возможностью обучения персонала аэропортов, диспетчеров воздушного движения и авиационной безопасности.

Как напоминают в Мининфраструктуры, в начале этого года Великобритания взяла на себя председательство на Международном туристическом форуме и обязалась объединить глобальных партнеров в знак солидарности против вторжения в Украину.

Во время председательства Великобритании МТФ приступит к новому исследованию влияния войны на транспорт и поделится конструктивными советами по устойчивой реконструкции инфраструктуры.

На прошлой неделе Украина и Турция во время встречи президентов во Львове подписали меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины.