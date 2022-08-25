На Тайвань прибув ще один американський сенатор

Членкиня сенатського комітету США з питань торгівлі і збройних сил, республіканка Марша Блекберн у четвер прибула на Тайвань, що стало останнім із низки візитів американських політиків і посадовців на острів, який Китай вважає своєю територією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Блекберн прибула до Тайбея, адміністративного центру Тайваню, на борту військового літака США. Її зустрів на злітному полі аеропорту Дуґлас Хсу, генеральний директор міністерства закордонних справ Тайваню.

"Тайвань є нашим найсильнішим партнером в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Регулярні візити високого рівня до Тайбея є давньою політикою США. Комуністичний Китай не змусить мене відвернутися від острова", – йдеться в заяві Блекберн.

Міністерство закордонних справ Тайваню повідомило, що Блекберн у межах візиту зустрінеться з президенткою острова Цай Інвень, а також з високопосадовцем служби безпеки Веллінгтоном Ку та міністром закордонних справ Джозефом Ву.

"Сторони обміняються думками в розширеному форматі з таких питань, як безпека Тайваню та США, економічні й торговельні відносини", – повідомили у відомстві.

Раніше Блекберн підтримала поїздку на Тайвань спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі.

Китай відреагував на візит Пелосі на острів масштабними військовими навчаннями, які Тайвань назвав імітацією нападу, та запровадив санкції проти Пелосі і її найближчих родичів.

Пізніше Пекін офіційно оголосив про завершення навчань, але навіть тоді китайські літаки щоденно перетинають умовну лінію розмежування серед Тайванської протоки.

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