На Тайвань прибыл еще один американский сенатор

Член сенатского комитета США по торговле и вооруженным силам, республиканка Марша Блэкберн в четверг прибыла на Тайвань, что стало последним из ряда визитов американских политиков и чиновников на остров, который Китай считает своей территорией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Блэкберн прибыла в Тайбэй, административный центр Тайваня, на борту военного самолета США. Ее встретил на взлетном поле аэропорта Дуглас Хсу, генеральный директор министерства иностранных дел Тайваня.

"Тайвань является нашим сильнейшим партнером в Индийско-Тихоокеанском регионе. Регулярные визиты высокого уровня в Тайбэй являются давней политикой США. Коммунистический Китай не заставит меня отвлечься от острова", – говорится в заявлении Блэкберн.

Министерство иностранных дел Тайваня сообщило, что Блэкберн в рамках визита встретится с президентом острова Цай Инвэнь, а также с чиновником службы безопасности Веллингтоном Ку и министром иностранных дел Джозефом Ву.

"Стороны обменяются мнениями в расширенном формате по таким вопросам, как безопасность Тайваня и США, экономические и торговые отношения", – сообщили в ведомстве.

Ранее Блэкберн поддержала поездку на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Китай отреагировал на визит на остров спикера Палаты представителей масштабными военными учениями, которые Тайвань назвал имитацией нападения, и ввел санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Кроме того, Китай прекратил переговоры с США по обороне и климату.

Позже Пекин официально объявил о завершении учений, но даже тогда китайские самолеты ежедневно пересекают условную линию разграничения среди Тайваньского пролива.

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