Біля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер
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Четвер, 25 серпня 2022, 22:33
Четвер, 25 серпня 2022, 22:33
Біля турецького берега в четвер увечері зіштовхнулися нафтовий танкер Karakuz, що пливе під російським прапором до Греції, й легкомоторний човен із двома людьми.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sabah.
Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли, яка сполучає Мармурове й Егейське моря.
В умовах сильного дощу 140-метровий нафтовий танкер наїхав на катер із двома людьми на борту.
Капітан танкера повідомив про інцидент берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку.
Унаслідок інциденту жодна людина не постраждала, але катер зазнав пошкоджень. Зазначається, що його буксирують до турецького півострова Галліполі.
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