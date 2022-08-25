Біля берегів Туреччини російський нафтовий танкер наїхав на катер

Біля турецького берега в четвер увечері зіштовхнулися нафтовий танкер Karakuz, що пливе під російським прапором до Греції, й легкомоторний човен із двома людьми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sabah.

Інцидент стався близько 21:00 за місцевим часом навпроти протоки Дарданелли, яка сполучає Мармурове й Егейське моря.

В умовах сильного дощу 140-метровий нафтовий танкер наїхав на катер із двома людьми на борту.

Фото: Берегова охорона Туреччини

Капітан танкера повідомив про інцидент берегову охорону Туреччини, яка відрядила на місце події буксир і рятувальну шлюпку.

Унаслідок інциденту жодна людина не постраждала, але катер зазнав пошкоджень. Зазначається, що його буксирують до турецького півострова Галліполі.