У берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер
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Четверг, 25 августа 2022, 22:33
Четверг, 25 августа 2022, 22:33
У турецкого берега в четверг вечером столкнулись плывущий под российским флагом в Грецию нефтяной танкер Karakuz и легкомоторная лодка с двумя людьми.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sabah.
Инцидент произошел около 21:00 по местному времени напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Эгейское и Мраморное моря.
В условиях сильного дождя 140-метровый нефтяной танкер наехал на катер с двумя людьми на борту.
Капитан танкера сообщил об инциденте береговой охране Турции, которая отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку.
В результате инцидента ни один человек не пострадал, но катер получил повреждения. Отмечается, что его буксируют к турецкому полуострову Галлиполи.
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