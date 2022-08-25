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У берегов Турции российский нефтяной танкер наехал на катер

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Четверг, 25 августа 2022, 22:33

У турецкого берега в четверг вечером столкнулись плывущий под российским флагом в Грецию нефтяной танкер Karakuz и легкомоторная лодка с двумя людьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sabah.

Инцидент произошел около 21:00 по местному времени напротив пролива Дарданеллы, соединяющего Эгейское и Мраморное моря.

В условиях сильного дождя 140-метровый нефтяной танкер наехал на катер с двумя людьми на борту.

 
ФОТО: БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА ТУРЦИИ

Капитан танкера сообщил об инциденте береговой охране Турции, которая отправила на место происшествия буксир и спасательную шлюпку.

В результате инцидента ни один человек не пострадал, но катер получил повреждения. Отмечается, что его буксируют к турецкому полуострову Галлиполи.

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Турция инциденты

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