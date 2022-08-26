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"Британія для нас - друг": Макрон відповів на слова можливої наступниці Джонсона

П'ятниця, 26 серпня 2022, 13:45

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вважає Британію дружньою країною, незалежно від того, хто на чолі уряду.

Як повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі ЗМІ у відповідь на слова глави МЗС Британії Ліз Трасс, яка має шанси очолити консервативну партію замість Бориса Джонсона. 

"Сполучене Королівство - друг Франції. Якщо ми не зможемо визначитися, чи ми друзі, чи вороги - дійде до серйозних проблем. Британія для нас - дружня країна, незалежно від того, хто на керівних посадах і, мабуть, від того, які заяви можуть лунати від них", - сказав Макрон.

Нагадаємо, 25 серпня під час дебатів міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка зараз має найвищі шанси стати новим прем’єр-міністром країни, заявила, що не може поки сказати, ким для Лондона є французький президент Еммануель Макрон, і "судитиме за справами".

Водночас, її конкурент, колишній міністр фінансів Ріші Сунак однозначно назвав президента Франції "другом".

Раніше Ліз Трасс заявила, що в разі обрання на посаду глави британського уряду буде готова застосувати ядерну зброю, навіть якщо це означатиме "глобальне знищення".

За даними останніх опитувань, Ліз Трасс виграє боротьбу за посаду лідера Консервативної партії та прем'єр-міністра у колишнього міністра фінансів Ріші Сунака.

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Франція Велика Британія

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