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Глава МЗС Швеції у касці й бронежилеті відвідала військових на стратегічному острові Готланд

П'ятниця, 26 серпня 2022, 14:02

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде розповіла про поїздку на позиції шведських військових на стратегічному острові Готланд у Балтійському морі, проілюструвавши її фото у бронежилеті й касці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Twitter.

"Готланд стратегічно важливий для оборони Швеції, а також для оборони Фінляндії та всієї Балтики. Рішення уряду повернути військових на Готланд було абсолютно правильним", - зазначила Анн Лінде. 

Готланд, найбільший острів Швеції, розташований приблизно за 330 кілометрів на північ від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту Росії.

У 2018 році Швеція відновила роботу армійського полку Готланда, який був розформований більше десяти років тому, і посилила оборону острова за допомогою ракет "земля-повітря" та інших заходів.

У квітні 2022 року Швеція виділила близько 163 млн доларів на покращення військової інфраструктури на Готланді.  

Як відомо, Швеція та Фінляндія очікують фінального погодження їхнього вступу до НАТО. Більшість країн-союзників, включно із США, вже здійснили ратифікацію, проблеми очікуються лише з рішенням Туреччини.

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Швеція

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