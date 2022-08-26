Глава МЗС Швеції у касці й бронежилеті відвідала військових на стратегічному острові Готланд

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде розповіла про поїздку на позиції шведських військових на стратегічному острові Готланд у Балтійському морі, проілюструвавши її фото у бронежилеті й касці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала у своєму Twitter.

"Готланд стратегічно важливий для оборони Швеції, а також для оборони Фінляндії та всієї Балтики. Рішення уряду повернути військових на Готланд було абсолютно правильним", - зазначила Анн Лінде.

På förbandsbesök på Gotlands Regemente, P18. Gotland har en strategisk betydelse för försvaret av Sverige och i förlängningen försvaret av Finland och Baltikum. Regeringens beslut att återupprätta Gotlands regemente var helt rätt beslut. @Forsvarsmakten pic.twitter.com/ekb318DrbJ — Ann Linde (@AnnLinde) August 26, 2022

Готланд, найбільший острів Швеції, розташований приблизно за 330 кілометрів на північ від Калінінграда, штаб-квартири Балтійського флоту Росії.

У 2018 році Швеція відновила роботу армійського полку Готланда, який був розформований більше десяти років тому, і посилила оборону острова за допомогою ракет "земля-повітря" та інших заходів.

У квітні 2022 року Швеція виділила близько 163 млн доларів на покращення військової інфраструктури на Готланді.

Як відомо, Швеція та Фінляндія очікують фінального погодження їхнього вступу до НАТО. Більшість країн-союзників, включно із США, вже здійснили ратифікацію, проблеми очікуються лише з рішенням Туреччини.

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