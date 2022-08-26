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Глава МИД Швеции в каске и бронежилете посетила военных на стратегическом острове Готланд

Пятница, 26 августа 2022, 14:02

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде рассказала о поездке на позиции шведских военных на стратегическом острове Готланд в Балтийском море, проиллюстрировав пост фото в бронежилете и каске.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала в своем Twitter.

"Готланд стратегически важен для обороны Швеции, а также для обороны Финляндии и всей Балтики. Решение правительства вернуть военных на Готланд было совершенно верным", - отметила Анн Линде.

Готланд, самый большой остров Швеции, расположен примерно в 330 километрах к северу от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

В 2018 году Швеция возобновила работу армейского полка Готланда, расформированного более десяти лет назад, и усилила оборону острова с помощью ракет "земля-воздух" и других мер.

В апреле 2022 года Швеция выделила около 163 млн долларов на усиление военной инфраструктуры на Готланде.

Как известно, Швеция и Финляндия ожидают финального согласования их вступления в НАТО. Большинство стран-союзников, включая США, уже провели ратификацию, проблемы ожидаются только с решением Турции.

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Швеция

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