Суд Праги визнав банкрутом чеську "дочку" російського Сбербанку
Міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, чеську дочірню компанію російського Сбербанку.
Про це повідомляє "Радіо Прага", пише "Європейська правда".
Суд розпорядився провести 6 жовтня повторне слухання щодо поданих кредиторами позовів, і цього дня також відбудуться збори кредиторів, як випливає з інформації у реєстрі неплатоспроможності.
Наприкінці липня Празький міський суд відкрив провадження у справі про неспроможність Sberbank CZ. н. Згідно з даними за червень, за ним числяться прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон (2,3 млн євро).
При банкрутстві активи боржника продаються, а отримані кошти розподіляються між його кредиторами.
Чеський національний банк на початку травня відкликав на законних підставах банківську ліцензію у Sberbank CZ, після чого Празький міський суд вжив відповідних заходів щодо ліквідації банку.
Причиною стало погіршення ситуації дочірньої компанії Сбербанку через відтік депозитів після початку російського вторгнення в Україну.