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Суд Праги визнав банкрутом чеську "дочку" російського Сбербанку

П'ятниця, 26 серпня 2022, 18:46

Міський суд Праги визнав банкрутом Sberbank CZ, чеську дочірню компанію російського Сбербанку.

Про це повідомляє "Радіо Прага", пише "Європейська правда".

Суд розпорядився провести 6 жовтня повторне слухання щодо поданих кредиторами позовів, і цього дня також відбудуться збори кредиторів, як випливає з інформації у реєстрі неплатоспроможності.

Наприкінці липня Празький міський суд відкрив провадження у справі про неспроможність Sberbank CZ. н. Згідно з даними за червень, за ним числяться прострочені зобов'язання на суму понад 61 млрд крон (2,3 млн євро).

При банкрутстві активи боржника продаються, а отримані кошти розподіляються між його кредиторами.

Чеський національний банк на початку травня відкликав на законних підставах банківську ліцензію у Sberbank CZ, після чого Празький міський суд вжив відповідних заходів щодо ліквідації банку.

Причиною стало погіршення ситуації дочірньої компанії Сбербанку через відтік депозитів після початку російського вторгнення в Україну.

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