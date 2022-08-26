Суд Праги признал банкротом чешскую "дочку" российского Сбербанка

Городской суд Праги признал банкротом Sberbank CZ, чешскую дочернюю компанию российского "Сбербанка".

Об этом сообщает "Радио Прага", пишет "Европейская правда".

Суд распорядился провести 6 октября повторное слушание по поданным кредиторами искам, и в этот день также состоится собрание кредиторов, как следует из информации в реестре неплатежеспособности.

В конце июля Пражский городской суд открыл производство по делу о несостоятельности Sberbank CZ. н. Согласно данным за июнь, за ним числятся просроченные обязательства на сумму свыше 61 млрд крон (2,3 млн евро).

При банкротстве активы должника продаются, а вырученные средства распределяются между его кредиторами.

Чешский национальный банк в начале мая отозвал на законных основаниях банковскую лицензию у Sberbank CZ, после чего Пражский городской суд принял соответствующие меры по ликвидации банка.

Причиной стало ухудшение ситуации дочерней компании "Сбербанка" из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.