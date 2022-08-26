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Суд Праги признал банкротом чешскую "дочку" российского Сбербанка

Пятница, 26 августа 2022, 18:46

Городской суд Праги признал банкротом Sberbank CZ, чешскую дочернюю компанию российского "Сбербанка".

Об этом сообщает "Радио Прага", пишет "Европейская правда".

Суд распорядился провести 6 октября повторное слушание по поданным кредиторами искам, и в этот день также состоится собрание кредиторов, как следует из информации в реестре неплатежеспособности.

В конце июля Пражский городской суд открыл производство по делу о несостоятельности Sberbank CZ. н. Согласно данным за июнь, за ним числятся просроченные обязательства на сумму свыше 61 млрд крон (2,3 млн евро).

При банкротстве активы должника продаются, а вырученные средства распределяются между его кредиторами.

Чешский национальный банк в начале мая отозвал на законных основаниях банковскую лицензию у Sberbank CZ, после чего Пражский городской суд принял соответствующие меры по ликвидации банка.

Причиной стало ухудшение ситуации дочерней компании "Сбербанка" из-за оттока депозитов после начала российского вторжения в Украину.

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